Sudan’da umut oldu

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerini sevindirmeyi sürdürüyor. Daha önce Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da yardıma muhtaç insanlara umut olan Özçelik, önceki gün de Türkiye'den 3 bin kilometre uzaklıktaki Sudan'a gitti.
Açlıkla mücadele eden Afrika ülkesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan oyuncu, yüzü gibi gönlünün de güzelliğini kanıtladı. Derneğin yardımıyla yüzleri gülen Sudanlılar, dağıtılan erzak kolileri sayesinde iftarlarını yaptı.
Ebru KAZIKTAŞ
Açlıkla mücadele eden Afrika ülkesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan oyuncu, yüzü gibi gönlünün de güzelliğini kanıtladı. Derneğin yardımıyla yüzleri gülen Sudanlılar, dağıtılan erzak kolileri sayesinde iftarlarını yaptı.
Ebru KAZIKTAŞ
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