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Hazır gelinler

hazır gelinler
Irmak Atuk, Günay Musayeva ve Tuğba Melis Türk, geçtiğimiz gün gelinlik giydi. Bursa'daki 'Rimano Gelinlik' markasının açılışında görev alan mankenler, evlilik sorusuna da "Önemli olan doğru insanı bulmak" diye yanıt verdi.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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