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şov

Ayakkabı şov
Kadınların ya olan düşkünlüğü bir kez daha kanıtlandı. Jessica Simpson, önceki gün ABD'deki malikanesinden bu kareyi paylaştı. 37 yaşındaki yıldız, ayakkabı odasının sadece bir bölümünü gözler önüne seren bu kareye "Hangisini giysem, karar veremiyorum" diye yazdı.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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