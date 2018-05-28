Ayakkabı şov

Kadınların ayakkabıya olan düşkünlüğü bir kez daha kanıtlandı. Jessica Simpson, önceki gün ABD'deki malikanesinden bu kareyi paylaştı. 37 yaşındaki yıldız, ayakkabı odasının sadece bir bölümünü gözler önüne seren bu kareye "Hangisini giysem, karar veremiyorum" diye yazdı.
Etiketler: Jessica Simpson , Ayakkabı
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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