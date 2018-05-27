Geçtiğimiz hafta ABD'ye giden Hande Subaşı, rotasını Meksika'ya çevirdi. Güzel oyuncu, önceki gün soluğu gözde tatil beldesi Tulum'da aldı. Sosyetenin de uğrak yeri olan Tulum'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Subaşı, tatilinin renkli anlarını takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun Meksika kaçamağı, herkesi imrendirdi.
Meksika kaçamağı
Etiketler: Hande Subaşı , MEKSİKA
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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