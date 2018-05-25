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Ünlü yıldız trende uydu

Ünlü yıldız trende uydu
Hollywood yıldızları arasında moda olan 'genç sevgili' modasına Nicolas Cage de uydu. 54 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, geçtiğimiz akşam 'ta sevgilisi Erika Koike ile birlikte görüntülendi. 'in zebra desenli ceketi kadar sevgilisiyle arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. 20'li yaşlarının henüz başında olan Erika Koike, kendisinden en az 30 yaş büyük ünlü yıldızın yanında utangaç tavırlar sergiledi...
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