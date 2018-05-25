Hollywood yıldızları arasında moda olan 'genç sevgili' modasına Nicolas Cage de uydu. 54 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, geçtiğimiz akşam Los Angeles'ta sevgilisi Erika Koike ile birlikte görüntülendi. Nicolas Cage'in zebra desenli ceketi kadar sevgilisiyle arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. 20'li yaşlarının henüz başında olan Erika Koike, kendisinden en az 30 yaş büyük ünlü yıldızın yanında utangaç tavırlar sergiledi...
Ünlü yıldız trende uydu
Etiketler: Nicolas Cage , Los Angeles , Erika Koike
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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