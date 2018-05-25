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Annesinin boyunda

Annesinin boyunda
Güzel oyuncu Arzu Yanardağ'ın eski eşi Ali Serter'den olan kızı Alara Maya, annesinin boyuna yetişti. Yanardağ, önceki akşam görücüye çıkan 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman'ın galasına 12 yaşındaki kızıyla katıldı. Annesine çok benzeyen Alara'yı görenler "Anasının kızı" yorumu yaptı.

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