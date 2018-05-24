Ayşe Boyner, instagram'da esprili yanını konuşturuyor. Önceki gün bir arkadaşının bebeğiyle fotoğraf çektiren Boyner, ilginç stiliyle güldürdü. Türk Sineması'nın meşhur karakteri 'Vecihi' gibi pilot başlığı ve gözlüğü takan sosyetiğin bu paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Dişi vecihi
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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