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Dişi

Dişi vecihi
Ayşe Boyner, instagram'da esprili yanını konuşturuyor. Önceki gün bir arkadaşının bebeğiyle fotoğraf çektiren , ilginç stiliyle güldürdü. Türk Sineması'nın meşhur karakteri 'Vecihi' gibi pilot başlığı ve gözlüğü takan sosyetiğin bu paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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