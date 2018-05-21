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havalandı

Dilan Çiçek havalandı
Geçtiğimiz günlerde 71. Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz'in önceki gün ayağı yerden kesildi… Deniz, Nice'ten mücevher markası Messika'nın Cannes'daki davetine kendisine tahsis edilen helikopterle gitti.

Oyuncu, helikopterden bol bol paylaşım yaparak sosyal medyada havasını attı. Albane adlı mekanda sabahın ilk ışıklarına dek dans edip eğlenen güzel oyuncu, Raisa&Vanessa imzalı tulumuyla da şıklığını yine konuşturdu.



Deniz, helikopterde pilotla verdiği bu pozu paylaşıp renkli Cannes macerasını gözler önüne serdi.


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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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