Cem'in bitanesi

Kaçak aşıklar Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, sonunda pes etti! İki hafta önce çapkın komedyenin Levent'teki evinde bir araya gelen ikilinin yakınlaşması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çapkın komedyenle güzel sunucu, önceki akşam Akatlar'daki Elbet Steak House'da yemekteydi.
RAHAT TAVIRLAR
Mekana Cem Yılmaz'ın sarı renk lüks cipiyle birlikte gelen çift, arkadaşlarıyla buluştu. Keyifli geçen akşam yemeği sonrası mekan kapısından birlikte çıkan ikili, art arda patlayan flaşlar karşısında rahat tavırlar sergiledi. Neşeli halleriyle dikket çeken Yılmaz, hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmadı. Komedyen, "Defne Samyeli'yle ilişkiniz hayırlı olsun" diyen muhabirlere Cengiz İmren'in 'Bi Tanem' şarkısını söyleyerek karşılık verdi. 45 yaşındaki komedyen, şarkının "Bi tanem, deli gibi severim seni ben / Gözüm gibi severim seni ben / Bu başıma taç ederim, bi tanem" bölümünü seslendirerek Samyeli'ye serenat yaptı. 46 yaşındaki sunucu da aşkının bu jestiyle gülücüklere boğuldu. Ünlü komedyen, Samyeli ile Mercedes marka lüks cipine atlayıp yakın dostu Ozan Güven'in evine geçti. Günlerdir ilişkileriyle ilgili soruları geçiştiren çiftin aşkı böylece belgelenmiş oldu.
DEFNE YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Gazetecileri görünce yüzü asılan Yılmaz'ın bu halinden eser yoktu. Bu durum "Defne Cem'e yaradı" dedirtti.
İlk kez birlikte objektiflere poz veren ikiliden Samyeli, çekingen tavırlar sergiledi.
DOĞAN SAVAŞ
RAHAT TAVIRLAR
Mekana Cem Yılmaz'ın sarı renk lüks cipiyle birlikte gelen çift, arkadaşlarıyla buluştu. Keyifli geçen akşam yemeği sonrası mekan kapısından birlikte çıkan ikili, art arda patlayan flaşlar karşısında rahat tavırlar sergiledi. Neşeli halleriyle dikket çeken Yılmaz, hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmadı. Komedyen, "Defne Samyeli'yle ilişkiniz hayırlı olsun" diyen muhabirlere Cengiz İmren'in 'Bi Tanem' şarkısını söyleyerek karşılık verdi. 45 yaşındaki komedyen, şarkının "Bi tanem, deli gibi severim seni ben / Gözüm gibi severim seni ben / Bu başıma taç ederim, bi tanem" bölümünü seslendirerek Samyeli'ye serenat yaptı. 46 yaşındaki sunucu da aşkının bu jestiyle gülücüklere boğuldu. Ünlü komedyen, Samyeli ile Mercedes marka lüks cipine atlayıp yakın dostu Ozan Güven'in evine geçti. Günlerdir ilişkileriyle ilgili soruları geçiştiren çiftin aşkı böylece belgelenmiş oldu.
DEFNE YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Gazetecileri görünce yüzü asılan Yılmaz'ın bu halinden eser yoktu. Bu durum "Defne Cem'e yaradı" dedirtti.
İlk kez birlikte objektiflere poz veren ikiliden Samyeli, çekingen tavırlar sergiledi.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.