İkinci bebeğine hamile olan Candice Swanepoel, podyumlara çıkamasa da boş durmuyor. Kendi adını taşıyan bir iç giyim markası yaratan 29 yaşındaki Victoria's Secret meleği, önceki gün tasarımlarını geçtiğimiz aylarda çekilen kendi fotoğraflarıyla görücüye çıkardı.
Podyum yok ticaret var
Etiketler: Candice Swanepoel
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.