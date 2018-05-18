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Podyum yok ticaret var

Podyum yok ticaret var
İkinci bebeğine hamile olan Candice Swanepoel, podyumlara çıkamasa da boş durmuyor. Kendi adını taşıyan bir iç giyim markası yaratan 29 yaşındaki Victoria's Secret meleği, önceki gün tasarımlarını geçtiğimiz aylarda çekilen kendi fotoğraflarıyla görücüye çıkardı.
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