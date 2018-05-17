İzmirli oyuncu Seda Güven, hem yakın dostu hem de meslektaşı olan Hatice Aslan'ı önceki gün memleketinde ağırladı. Yaz sezonunu erken açan ikili, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Plajda eğlenceli pozlar veren oyuncular, en doğal hallerini takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarını Photoshop hilesi olmadan yayınlayan Güven, bu karelere "Filtresiz ilişki durumumuz" notu düştü.
Filtresiz dostluk
Etiketler: seda güven , hatice aslan , Filtresiz
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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