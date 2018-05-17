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dostluk

Filtresiz dostluk
İzmirli oyuncu Seda Güven, hem yakın dostu hem de meslektaşı olan Hatice Aslan'ı önceki gün memleketinde ağırladı. Yaz sezonunu erken açan ikili, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Plajda eğlenceli pozlar veren oyuncular, en doğal hallerini takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarını Photoshop hilesi olmadan yayınlayan Güven, bu karelere "Filtresiz ilişki durumumuz" notu düştü.


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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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