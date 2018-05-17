Filtresiz dostluk

oyuncuhem yakın dostu hem de meslektaşı olanönceki gün memleketinde ağırladı. Yaz sezonunu erken açan ikili, denizin ve güneşin tadını çıkardı.oyuncular, en doğal hallerini takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarını Photoshop hilesi olmadan yayınlayan Güven, bu karelerenotu düştü.