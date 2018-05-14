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Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
İki ay önce 6 yıllık evliliklerini bitiren Hande Ataizi ve Benjamin Harvey, önceki akşam oğullarıyla yakın dostlarının düğününe katıldı.

İkili, gece boyunca Leon ile fotoğraf çektirdi. Eski eşlerin oğullarıyla paylaştığı 'aile' pozları "Ayrılsak da beraberiz" yorumları yaptırdı.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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