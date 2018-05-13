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Aleyna

Yönetmen Aleyna
Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, yakında yepyeni bir yeteneğiyle karşımıza çıkacak. Emrah Karaduman'la 'Yalnız Çiçek' isimli şarkıda düete imza atacak olan 18 yaşındaki popçu, parçaya çekecekleri klibin yönetmenliğini de kendisi yapacak. , "Ülkemizde izleyebileceğiniz en iyi kliplerden birini çekeceğim" diyerek de iddiasını ortaya koydu.
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