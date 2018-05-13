Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, yakında yepyeni bir yeteneğiyle karşımıza çıkacak. Emrah Karaduman'la 'Yalnız Çiçek' isimli şarkıda düete imza atacak olan 18 yaşındaki popçu, parçaya çekecekleri klibin yönetmenliğini de kendisi yapacak. Aleyna Tilki, "Ülkemizde izleyebileceğiniz en iyi kliplerden birini çekeceğim" diyerek de iddiasını ortaya koydu.
Yönetmen Aleyna
Etiketler: aleyna tilki , yönetmen
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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