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Süper model

Süper model

Didem Uzel ile Selim Sarı'nın oğulları, şimdiden annesinin izinden gidiyor. Sevimli Aslan, tıpkı Uzel gibi modellikteki hünerlerini sergiledi. Aslan'ın Didem Uzel'in de yakın dostu olan Buse Terim'in 'Baby on the Go' markas için verdiği pozlar, Amerika'nın lüks mağaza zinciri Saks Fifth Avenue'nin internet sitesinde görücüye çıktı.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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