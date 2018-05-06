Akyürek’ten yeni imaj

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Bundan 14 yıl önce
şöhret olan Engin Akyürek,
önceki gün hocası Nilgün Belgün'le
Suadiye'deydi.
Belgün, Akyürek'le
keyifli bir sohbete
koyuldu. Hoca ile
öğrencisi hatıra pozu
verirken yakışıklı
oyuncunun bıyıklı
imajı, "Yeni bir proje mi?"
dedirtti.
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