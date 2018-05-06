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Akyürek’ten yeni imaj

Akyürek’ten yeni imaj
Bundan 14 yıl önce şöhret olan Engin Akyürek, önceki gün hocası Nilgün Belgün'le Suadiye'deydi. Belgün, Akyürek'le keyifli bir sohbete koyuldu. Hoca ile öğrencisi hatıra pozu verirken yakışıklı oyuncunun bıyıklı imajı, "Yeni bir proje mi?" dedirtti.

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