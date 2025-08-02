İmam babanın en acı görevi! Evladının cenaze namazını kıldırdı | ODTÜ’lü Salih’in ölümünde ihmal iddiası
ABD'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Salih Koç'un ölümünde ihmal iddiaları gündeme geldi. Baba Necmettin Koç yaptığı açıklamada 'Lunaparkta çalışıyordu. İşe giderken elim kaza olmuş. Kaderimizde oğlumun cenaze namazını kıldırmak varmış' dedi.
ABD'nin Denver şehrinde bisikletine bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencisi Salih Koç'un ölümünde ihmal iddiaları gündeme geldi.
PROJEYE KARŞI ÇIKILDI
Denver Bisiklet Lobisi temsilcisi David Chen, 4 yıl önce, kazanın meydana geldiği caddedeki park alanlarının kaldırılması ve bisikletlilerin araç trafiğinden ayrılması için proje hazırladığını ancak yerel işletmelerin, ticari kaygı ile park kaybına karşı çıktıklarını ileri sürdü.
ODTÜ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİYDİ
Bursa'da Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Rabia Koç ile Hüdavendigar Camii İmam Hatibi Necmettin Koç çiftinin iki erkek evladından biri olan Salih Koç, daha çocuk yaşta kardeşiyle birlikte hafız olmuştu.
2023'te Bursa Anadolu Lisesi'ni bitiren ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü kazanan Salih Koç, 2'nci snıfın sonunda, Work and Travel programıyla, dil öğrenmek üzere ABD'nin Denver şehrine gitmişti.
ÇARPTI KAÇTI
21 yaşındaki Salih Koç, 21 Temmuz Pazartesi akşamı bisikletiyle, Tejon Caddesi'nde ilerlerken, West 38th Avenue yol ayrımına geldiğinde bir otomobil hızla çarpıp kaçtı. Yapılan kontrollerde genç üniversitelinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Denver Polis Departmanı, kazanın ardından başlattığı soruşturmada kaçan otomobil sürücüsü 28 yaşındaki Jonathan Jarabek'i yakaladı.
Salih Koç'un cenazesi ise 9 gün süren resmi işlemlerin ardından önceki gün Türkiye'ye getirilerek önceki dün Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazını ise baba Necmettin Koç kıldırdı.