İmam babanın en acı görevi! Evladının cenaze namazını kıldırdı | ODTÜ’lü Salih’in ölümünde ihmal iddiası





ABD'Lİ TEMSİLCİ: YÖNETSEL BAŞARISIZLIK



ODTÜ'lü Salih Koç'un ölümüne neden olan kazanın ardından, Denver Bisiklet Lobisi'nin temsilcisi David Chen, yaptığı paylaşımda olayda bir dizi ihmalin olduğunu ileri sürdü. Sabah'ta yer alan habere göre, David Chen, "Salih'in ölümü sadece bir ihmal değil, açık bir yönetsel başarısızlıktır. Bunu dört yıl önce konuştuk. Yapılabilirdi. Bu ölüm önlenebilirdi. Ama hiçbir şey yapılmadı" dedi.





EVLADININ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI



Cenaze namazını kendisi kıldıran baba Necmettin Koç, "Kendi evladımızın cenaze namazını kıldıracağız. Rabbim de bunu bize nasip etmiş. Ondan geldik, ona döneceğiz. İnşallah bize katlanabileceğimizi bildiği için bu yükü vermiştir. İnşallah yavrumla cennetinde kavuştursun. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz. Yavrum biraz daha erken vefat etti. Allah'ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluşturur. Oradaki bir kaza sonucu vefat etti. Ömrü bu kadarmış. Eğitim için oradaydı" dedi.

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