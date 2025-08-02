Harita serinliyor || Sağanak gümbür gümbür geliyor: 2-3 Ağustos hafta sonu hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Rize...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ağustos 2025 tarihli değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar bir miktar düşerken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik olmayacak. MGM verilerine göre İstanbul ve Ankara dahil 25 il için sağanak uyarısı verildi. İşte bölge bölge yurtta havanın seyri...