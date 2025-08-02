Kadraj Galeri Kadraj İkon Harita serinliyor || Sağanak gümbür gümbür geliyor: 2-3 Ağustos hafta sonu hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Rize...

Harita serinliyor || Sağanak gümbür gümbür geliyor: 2-3 Ağustos hafta sonu hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Rize...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ağustos 2025 tarihli değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar bir miktar düşerken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik olmayacak. MGM verilerine göre İstanbul ve Ankara dahil 25 il için sağanak uyarısı verildi. İşte bölge bölge yurtta havanın seyri...

Giriş Tarihi: 02.08.2025 09:53
Harita serinliyor || Sağanak gümbür gümbür geliyor: 2-3 Ağustos hafta sonu hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Rize...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara, İç Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgarlar da bekleniyor. Hava sıcaklığı ise iç ve doğu bölgelerde biraz azalırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik göstermeyecek. İşte yurtta bölge bölge hava durumu raporu...

Harita serinliyor || Sağanak gümbür gümbür geliyor: 2-3 Ağustos hafta sonu hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Rize...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Harita serinliyor || Sağanak gümbür gümbür geliyor: 2-3 Ağustos hafta sonu hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Rize...

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu,yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Harita serinliyor || Sağanak gümbür gümbür geliyor: 2-3 Ağustos hafta sonu hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Rize...

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Harita serinliyor || Sağanak gümbür gümbür geliyor: 2-3 Ağustos hafta sonu hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Rize...

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı