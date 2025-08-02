BAKAN BOLAT KATILACAK

'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin 14'üncüsü Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açılış konuşmasıyla başlayacak

Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın konuşmasıyla devam edecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Zirvenin özel oturumunda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in sorularını yanıtlayacak.

TÜİK illere göre ihracatta Samsun ilk altı ayda toplam 662 milyon 678 bin dolar ihracat, 593 milyon 660 bin dolar da ithalat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde ithalat 631 milyon 340 bin dolar seviyesindeydi.