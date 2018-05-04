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Eş'siz sürpriz

Eşsiz sürpriz
28 NİSAN'da 37 yaşına giren Jessica Alba'ya gecikmeli hediye... Dünyaca ünlü aktrisin eşi Cash Warren, Alba'yı önceki gün Meksika'nın gözde tatil bölgesi Cabo San Lucas'a götürdü. Üçüncü çocuğunu yaklaşık 4 ay önce dünyaya getiren , eşiyle baş başa çıktığı tatilinde geceliği 7 bin dolar olan okyanus kenarındaki lüks bir villada konaklayacak.

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