28 NİSAN'da 37 yaşına giren Jessica Alba'ya gecikmeli hediye... Dünyaca ünlü aktrisin eşi Cash Warren, Alba'yı önceki gün Meksika'nın gözde tatil bölgesi Cabo San Lucas'a götürdü. Üçüncü çocuğunu yaklaşık 4 ay önce dünyaya getiren Jessica Alba, eşiyle baş başa çıktığı Meksika tatilinde geceliği 7 bin dolar olan okyanus kenarındaki lüks bir villada konaklayacak.
Eş'siz sürpriz
Etiketler: Cabo San Lucas , Jessica Alba , Cash Warren , MEKSİKA
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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