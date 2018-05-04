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Anlamlı

Anlamlı sergi
Ünlü oyuncu Savaş Özdemir, 'Tüm Renkler Beyaz' adlı resim sini önceki akşam beğeniye sundu. Geliri Yedikule Hayvan Dostları Derneği'ne bağışlanacak olan sergide Özdemir'i 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı Sanem Çelik de yalnız bırakmadı.

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