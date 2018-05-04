Ünlü oyuncu Savaş Özdemir, 'Tüm Renkler Beyaz' adlı resim sergisini önceki akşam beğeniye sundu. Geliri Yedikule Hayvan Dostları Derneği'ne bağışlanacak olan sergide Özdemir'i 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı Sanem Çelik de yalnız bırakmadı.
Anlamlı sergi
Etiketler: Sanem Çelik , Savaş Özdemir , sergi , Tüm renkler beyaz
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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