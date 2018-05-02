Dünyanın en çok kazanan yıldızlarından Justin Bieber, yıllardır kirada oturuyordu. Komşularının gürültüsünden rahatsız olduğu için sık sık ev değiştiren 24 yaşındaki yıldız, lüks bir malikaneye göz dikti. Los Angeles'taki villayı satın almaya karar veren Justin Bieber'in cebinden 7 odalı malikane için 10 milyon 800 bin dolar çıkacak.
Kiracı olmaya son veriyor
Etiketler: Justin Bieber , Los Angeles , malikane
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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