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  1. Gigi’ye barış öpücüğü!

Kiracı olmaya son veriyor

Kiracı olmaya son veriyor
Dünyanın en çok kazanan yıldızlarından Justin Bieber, yıllardır kirada oturuyordu. Komşularının gürültüsünden rahatsız olduğu için sık sık ev değiştiren 24 yaşındaki yıldız, lüks bir ye göz dikti. Los Angeles'taki villayı satın almaya karar veren 'in cebinden 7 odalı malikane için 10 milyon 800 bin dolar çıkacak.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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