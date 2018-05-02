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Gizem çözüldü

’ın aşk yaşadığı söylenen kişi, lı yazar Gene Stupnitksy çıktı!.

Gizem çözüldü
Hollywood dünyasının en gözde isimlerinden Jennifer Lawrence, özel hayatındaki sessizliğini bozdu. Uzun süredir hayatında kimse olmayan 27 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta gizemli bir erkekle görüntülendi. Bu kişi, merak konusu oldu.
Genç yıldızın bir süredir gizli gizli görüştüğü kişinin ise kimliği ortaya çıktı. 'ın yeni sevgilisi olduğu konuşulan kişi, Ukrayna asıllı 40 yaşındaki yazar ve yapımcı Gene Stupnitsky. Güzel oyuncu, son filmi 'Kızıl Serçe'de de Rus bir ajanı canlandırmıştı.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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