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Gigi’ye barış öpücüğü!

Gigi’ye barış öpücüğü!
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile İngiliz şarkıcı Zayn Malik, 2 yıllık aşklarını Mart'ın ortasında noktalamıştı. Ortak açıklama yaparak hayranlarını şoke eden ünlü çift, ayrılığa uzun süre dayanamadı.



Önceki gün New York'ta yeniden bir arada görüntülenen çift, fotoğraflarının çekilmesine aldırmadı. Hadid'in utangaç halleri dikkat çekerken Malik ise yeniden barıştığı sevgilisini öpmeye doyamadı.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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