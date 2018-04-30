Servetlik kapışma

Son yıllarda ortak servetleriyle 'dünyanın en zengin ünlü çifti' olan Beyonce ile Jay-Z, bu unvanı kaptırmak üzere... 1 milyar 200 milyon dolarlık servetleri bulunan ünlü çifti, zirveden indirecek isimler ise Rihanna ile Suudi sevgilisi Hassan Jameel. 245 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin şarkıcıları arasında yer alan Barbadoslu yıldız, kişisel serveti 2 milyar 700 milyon dolar olan Suudi aşkıyla evlenirse 'dünyanın en zengin ünlü çifti' olacak. Toplam servetleri 3 milyar doları aşacak olan Rihanna ile Hassan Jameel'in bu sene içerisinde evlenecekleri iddiası da Beyonce ile Jay- Z için "Yıllardır oldukları zirveyi artık bırakma zamanı" dedirtti.
Toplam 1 milyar 200 milyon dolarlık servetleriyle 'dünya nın en zengin ünlü çifti' olan Beyonce ile Jay-Z, zirveyi Rihanna ile Hassan Jameel'e kaptıracak.
30 yaşındaki Rihanna'nın kişisel serveti yaklaşık 245 milyon doları buluyor.
Toplam 1 milyar 200 milyon dolarlık servetleriyle 'dünya nın en zengin ünlü çifti' olan Beyonce ile Jay-Z, zirveyi Rihanna ile Hassan Jameel'e kaptıracak.
30 yaşındaki Rihanna'nın kişisel serveti yaklaşık 245 milyon doları buluyor.
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