Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı bugün! Zamda üst sınır ne olacak?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret maratonu başlıyor. Kulislerde zam oranının yüzde 30 olacağı konuşuluyor. Yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılı zam oranı için bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Doğrudan 8.8 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak.
Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 TL.
28 BİN 735 TL GÜÇLÜ SENARYO
2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Ancak AK Parti kulislerinde zam oranının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşebileceği, 6 bin 631 TL'lik zamla asgari ücretin 28 bin 735 TL olabileceği konuşuluyor. Yetkililer, artık çalışma hayatında yoğunlukla asgari ücretin üzerinde bir maaş verildiğine dikkat çekerek, işverenlerin de böyle bir orana karşı çıkmayabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.
3 AYRI SEÇENEK VAR
Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre aylık ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkmış olacak.
Eğer oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek.
MASA NASIL ŞEKİLLENECEK?
İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla toplanması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a 5 hükümet temsilcisinin 1'e düşürülerek üye yapısının '5+5+1' formülüne göre dizayn edilebileceğini iletmişti. Türk-İş ise bugüne kadar hükümet kanadından bu formüle ilişkin resmi bir adım atılmadığını gerekçe göstererek komisyon toplantısına katılmamayı planlıyor.
RAKAM KONUŞULMASI BEKLENMİYOR
Komisyonun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. İlk toplantıda İşçi ve işveren tarafının beklentilerini dile getirmesi ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı ele alınacağı dile getiriliyor.