PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı bugün! Zamda üst sınır ne olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret maratonu başlıyor. Kulislerde zam oranının yüzde 30 olacağı konuşuluyor. Yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı bugün! Zamda üst sınır ne olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılı zam oranı için bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Doğrudan 8.8 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 TL.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

28 BİN 735 TL GÜÇLÜ SENARYO

2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Ancak AK Parti kulislerinde zam oranının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşebileceği, 6 bin 631 TL'lik zamla asgari ücretin 28 bin 735 TL olabileceği konuşuluyor. Yetkililer, artık çalışma hayatında yoğunlukla asgari ücretin üzerinde bir maaş verildiğine dikkat çekerek, işverenlerin de böyle bir orana karşı çıkmayabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

İşçi (AA)İşçi (AA)

3 AYRI SEÇENEK VAR

Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre aylık ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkmış olacak.

Eğer oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek.

İşçi (AA)İşçi (AA)

MASA NASIL ŞEKİLLENECEK?

İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla toplanması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a 5 hükümet temsilcisinin 1'e düşürülerek üye yapısının '5+5+1' formülüne göre dizayn edilebileceğini iletmişti. Türk-İş ise bugüne kadar hükümet kanadından bu formüle ilişkin resmi bir adım atılmadığını gerekçe göstererek komisyon toplantısına katılmamayı planlıyor.

İşçi (AA)İşçi (AA)

RAKAM KONUŞULMASI BEKLENMİYOR

Komisyonun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. İlk toplantıda İşçi ve işveren tarafının beklentilerini dile getirmesi ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı ele alınacağı dile getiriliyor.

Başkan Erdoğandan işverene asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorumBaşkan Erdoğandan işverene asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu: "Düşmedi itildi" | Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
D&R
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Norveç'te Talisca şov! Brann - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 9 üniversitenin rektörü değişti
CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi! İBB'den İstanbul'a zam yağmuru: İSPARK, Kent Lokantası, mezarlık...
Bakan Güler'den PKK ve SDG'ye net uyarı: Terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz | Gazze mesajı: Türkiye sorumluluk almaya hazır
Milyoner'e damga vuran fedakar öğretmen... Tek öğrenci için 60 km yol gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesindeki yalan! "Televizyona çıkarmadım" dediği savunmasını yayın kayıtları çürüttü
Beyaz Saray’da 12 milyarder! Trump’a milyonlar yağdırdılar
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
Fenerbahçe'ye dev forvet! Youssef En-Nesyri sonrasında gol makinesi olacak
İmralı Heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de rapor safhası
Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?
TIME yılın kişisini seçti! İki kapak 8 isim: İşte yapay zekanın mimarları
5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Aliye’nin minik Arda’sı büyüdü! Ayberk Koçar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu