47 il alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Atkıları sıkı sıkı sarın
Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde hava bugün hareketli olacak. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde bulutluluk artarken bazı illerde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağışlar etkili olacak. Sürücülerin ve vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ocak ayında kar yağar mı? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 12.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:32