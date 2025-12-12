KAR ALARMI

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.