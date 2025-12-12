Kadraj Galeri Kadraj İkon 47 il alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Atkıları sıkı sıkı sarın

47 il alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Atkıları sıkı sıkı sarın

Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde hava bugün hareketli olacak. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde bulutluluk artarken bazı illerde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağışlar etkili olacak. Sürücülerin ve vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ocak ayında kar yağar mı? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 12.12.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve zaman zaman yoğun bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in büyük bir kısmı (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinde yağışlar etkili olacak.

KAR ALARMI

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

12 ARALIK BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu