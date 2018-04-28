Modellik sayesinde adını duyurup oyuncu olan Serenay Sarıkaya, önceki akşam Hakan Yıldırım'ın defilesini izledi. Sarıkaya, "Tekrar mankenliği düşünür müsünüz?" sorusuna "Hakan isterse podyuma çıkarım" dedi.
Podyuma göz kırptı
Etiketler: Serenay Sarıkaya , Hakan Yıldırım , Podyum , ma
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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