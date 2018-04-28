;
Yol Durumu
  1. Dostuna tam destek
  2. İngiliz Kraliyet Sarayı'ndan beklenen açıklama!

a göz kırptı

Podyuma göz kırptı
Modellik sayesinde adını duyurup oyuncu olan Serenay Sarıkaya, önceki akşam Hakan Yıldırım'ın defilesini izledi. Sarıkaya, "Tekrar mankenliği düşünür müsünüz?" sorusuna "Hakan isterse podyuma çıkarım" dedi.
Etiketler: , , ,
  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ