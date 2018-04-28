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007 bebeğe takıldı

, 48 yaşındaki eşi ’ın hamileliği nedeniyle 007’nin çekimlerini erteledi

007 bebeğe takıldı
James Bond serisinin son filminde 120 milyon pound yani yaklaşık 720 milyon liraya rol almayı kabul eden , 007'nin çekimlerini erteledi.
İngiliz aktörün kararında ise 48 yaşındaki eşi Rachel Weisz'ın yaklaşık 5 aylık hamile olması etkili. Daniel Craig, bebeği doğduktan sonra çekimlere başlayacak.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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