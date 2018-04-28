007 bebeğe takıldı

James Bond serisinin son filminde 120 milyon pound yani yaklaşık 720 milyon liraya rol almayı kabul eden Daniel Craig, 007'nin çekimlerini erteledi.
İngiliz aktörün kararında ise 48 yaşındaki eşi Rachel Weisz'ın yaklaşık 5 aylık hamile olması etkili. Daniel Craig, bebeği doğduktan sonra çekimlere başlayacak.
İngiliz aktörün kararında ise 48 yaşındaki eşi Rachel Weisz'ın yaklaşık 5 aylık hamile olması etkili. Daniel Craig, bebeği doğduktan sonra çekimlere başlayacak.
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