Son dakika! MİT'ten BAE ajanlarına darbe: 3 casus yakalandı 1'i firari

Son dakika haberi! "Siyasal veya Askeri Casusluk" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde operasyon düzenlendi.

BAE istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'deki savunma sanayi ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik görevlerdeki personelin bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı belirlendi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken yurt dışında olduğu tespit edilen bir firari için yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltı (AA/Arşiv(

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülmekte olan 'Siyasal veya Askeri Casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara ile sahte profiller üzerinden;

• Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personeller,

• Dış İşleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon,

• Bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir.