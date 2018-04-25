Hadidler’in robot tarzı

Son dönemde podyumda fırtınalar estiren Gigi Hadid, önceki gün 23. yaşını kutladı. Geçtiğimiz ay büyük aşkı Zayn Malik'le yollarını ayıran seksi modeli, yaş gününde kendisi gibi süper model olan kardeşi Bella Hadid de yalnız bırakmadı. her zamanki gibi seksilikleriyle büyülüyen iki kardeşin mekan çıkışı sergilediği görüntüler sosyal medyada olay oldu. Hadid kardeşler, yüz ifadeleriyle ünlü robot Sophia'yı andırınca ikili hakkında esprili yorumlar yapıldı.