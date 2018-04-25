Acı hayAT!

İstanbullular'ın gözde kaçış noktası Adalar'da turistlere nostalji yaşatmak için faytona koşulan atlara yapılan işkence bitmek bilmiyor. Adanın dik yokuşlarında sıcağın altında saatlerce faytona koşulan atlar, bir bir can veriyor. Bunun en son örneği geçtiğimiz gün Büyükada'da yaşandı. 23 Nisan'daki geleneksel 'Dilek Tutma Günü' dolayısıyla ada İstanbullular'la doldu taştı. Aya Yorgi Kilisesi'nde dilek tutacak turistleri taşıyan faytonun atı daha fazla dayanmayıp yere yığıldı. Baygınlık geçiren ata vatandaşlar müdahale ederken, olay sosyal medyada da yankı uyandırdı.





Asfalt yolda ve Adalar'ın dik yokuşlarında koşmak atların doğasına aykırı. Ancak turistlerin keyfi uğruna senede 800'e yakın at ölüyor.​



ÜNLÜLERDEN GÜZEL TEPKİ

Geçtiğimiz yıllarda adada yaşayan ve bu rezalete şahit olan oyuncu Bade İşcil, duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "Şu manzaraya bakınca içim acıyor. Su bile içmeden dur durak bilmeksizin onca yokuşu kırbaç zoruyla aç aç çıkıyorlar. Oğlumla atları beslemek istediğimizde 'Abla yemek verme, şişer koşamazlar' diyorlardı. Hem aç hem susuz hayvanı koşturup hangi inançlının duası kabul olur? Onu da Allah bilir." Ünlü kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de "Bu devirde hala faytona binen, yunus parklarına, sirklere giden bilgisizler olmasın!" diyerek üzüntüsünü belirtip çağrıda bulundu.







Geçtiğimiz yıl Büyükada'dan Nişantaşı'na taşınan Bade İşcil, aç ve susuz koşturulan atların yaşadığı eziyetin en yakın şahitlerinden biriydi.