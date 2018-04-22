Panik atak bitti

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'panik atak
'
rahatsızlığı
nedeniyle
doktorlarının
iş hayatından
uzaklaşmasını
tavsiye ettiği Hilal Cebeci,
tedavisini
bitirdi. Cebeci, 4 yıl aradan sonra 'Fokur Fokur'
adlı şarkısıyla
müziğe döndü.
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