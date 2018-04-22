;
Yol Durumu
  1. Aşk yüzünü güldürdü
  2. Romantik yürüyüş

bitti

Panik atak bitti
Yaşadığı '' rahatsızlığı nedeniyle doktorlarının iş hayatından uzaklaşmasını tavsiye ettiği Hilal Cebeci, tedavisini bitirdi. Cebeci, 4 yıl aradan sonra 'Fokur Fokur' adlı şarkısıyla müziğe döndü.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ