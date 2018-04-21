Songül Öden, önceki akşam Lübnan'daki 'Murex D'or' ödül törenine damga vurdu. Şöhreti sınırları aşan güzel oyuncu, gecede 'Türk dizilerini Ortadoğu'da ilk tanıtan ve sevdiren kadın oyuncu' olarak ödül aldı. Ünlü oyuncu, Zeynep Tosun imzalı elbisesiyle de göz kamaştırdı.
Lübnan şıklığı
Etiketler: Songül Öden , Lübnan , Zeynep Tosun , Ortadoğu , şıklık
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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