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şıklığı

Lübnan şıklığı
Songül Öden, önceki akşam Lübnan'daki 'Murex D'or' ödül törenine damga vurdu. Şöhreti sınırları aşan güzel oyuncu, gecede 'Türk dizilerini 'da ilk tanıtan ve sevdiren kadın oyuncu' olarak ödül aldı. Ünlü oyuncu, Zeynep Tosun imzalı elbisesiyle de göz kamaştırdı.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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