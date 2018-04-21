Kene kurbanı oldular

Tatil için babası Derya Kökdemir'le geçtiğimiz gün Fethiye'ye giden oyuncu Beste Kökdemir, talihsiz bir olay yaşadı. Babasıyla kamp yapan Kökdemir, sabah uyandığında kolunu kenenin ısırdığını fark etti.
Babası da kene tarafından ısırılan oyuncu, acile koştu. İkili, kenenin çıkarılmasıyla rahatladı. Kökdemir, hastane önünde babasıyla çekilen kareyi "Keneman ve kenewoman" notuyla paylaştı.
Babası da kene tarafından ısırılan oyuncu, acile koştu. İkili, kenenin çıkarılmasıyla rahatladı. Kökdemir, hastane önünde babasıyla çekilen kareyi "Keneman ve kenewoman" notuyla paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.