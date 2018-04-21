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kurbanı oldular

Kene kurbanı oldular
Tatil için babası Derya Kökdemir'le geçtiğimiz gün Fethiye'ye giden oyuncu Beste Kökdemir, talihsiz bir olay yaşadı. Babasıyla kamp yapan Kökdemir, sabah uyandığında kolunu kenenin ısırdığını fark etti.
Babası da tarafından ısırılan oyuncu, acile koştu. İkili, kenenin çıkarılmasıyla rahatladı. Kökdemir, hastane önünde babasıyla çekilen kareyi "Keneman ve kenewoman" notuyla paylaştı.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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