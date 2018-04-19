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Mutluluğa smaç bastı

Mutluluğa smaç bastı
2013 3. Güzeli Ezgi Avcı, aşkı yurt dışında buldu. 1 yıldır Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile aşk yaşayan sunucu, sevgilisiyle çektiği pozu önceki gün instagram'da paylaştı. Avcı'nın takipçileri ikiliyi birbirine çok yakıştırdı.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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