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12 yıl sonra da

1 çocuk annesi eski , da kusursuz fiziğiyle salınırken genç kızlara taş çıkardı.

12 yıl sonra podyumda
Eski Deniz Akkaya, yıllar sonra ilk kez da yürüdü. Akkaya, önceki akşam Barış Avcı'nın 'daki 'Bir Zamanlar' koleksiyonunun defilesine damga vurdu. 40 yaşındaki sunucu, 12 yıl sonra baş manken olarak çıktığı podyumu yaktı geçti. Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Akkaya'ya "Efsane geri döndü" iltifatları yağdı.



Tezahüratlar eşliğinde podyuma çıkan Akkaya, kırmızı ve beyaz kıyafetlerle büyüledi.

Doğan SAVAŞ
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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