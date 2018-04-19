12 yıl sonra podyumda

Eski manken Deniz Akkaya, yıllar sonra ilk kez podyumda yürüdü. Akkaya, önceki akşam Barış Avcı'nın Klein'daki 'Bir Zamanlar' koleksiyonunun defilesine damga vurdu. 40 yaşındaki sunucu, 12 yıl sonra baş manken olarak çıktığı podyumu yaktı geçti. Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Akkaya'ya "Efsane geri döndü" iltifatları yağdı.
Tezahüratlar eşliğinde podyuma çıkan Akkaya, kırmızı ve beyaz kıyafetlerle büyüledi.
Doğan SAVAŞ
Tezahüratlar eşliğinde podyuma çıkan Akkaya, kırmızı ve beyaz kıyafetlerle büyüledi.
Doğan SAVAŞ
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