Festival kafası

ABD Kaliforniya'da düzenlenen Coachella Festivali, tüm coşkusuyla devam ederken etkinlik alanından önceki gün yansıyan iki farklı görüntü, olay yarattı. Giyim tarzıyla sık sık gündem yaratan Rihanna, yine kural bozmadı. Gucci kıyafetlerini kar maskesiyle tamamlayan Barbadoslu yıldız, takılarıyla da festivale damgasını vurmayı başardı. Çok konuşulan bir diğer isim ise süper model Gigi Hadid oldu. VICTORIA'S Secret meleği, tercihini sadelikten yana kullandı. Festivale kot pantalon, spor ayakkabı ve bir büstiyerle katılan Gigi Hadid, yine de tüm bakışları üzerinde topladı. 22 yaşındaki model, çimlere oturup sosisli sandviç yerken çekilen fotoğrafıyla ise "Gigi, bizim görgüsüz ünlülere festival dersi verdi" dedirtti.
Festivale giderken ünlü marka Gucci'yi tercih eden Rihanna, özellikle kar maskesiyle "Bu festivalin en çılgını benim" der gibiydi.
Festivale giderken ünlü marka Gucci'yi tercih eden Rihanna, özellikle kar maskesiyle "Bu festivalin en çılgını benim" der gibiydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.