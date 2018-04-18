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Festival kafası

Türk ünlülerin gösterişi abarttığı ’ne ve damga vurdu. Hadid, sade tarzıyla; Barbadoslu yıldız ise çılgınlığıyla farkını konuşturdu!

Festival kafası
ABD Kaliforniya'da düzenlenen Coachella Festivali, tüm coşkusuyla devam ederken etkinlik alanından önceki gün yansıyan iki farklı görüntü, olay yarattı. Giyim tarzıyla sık sık gündem yaratan Rihanna, yine kural bozmadı. Gucci kıyafetlerini kar maskesiyle tamamlayan Barbadoslu yıldız, takılarıyla da festivale damgasını vurmayı başardı. Çok konuşulan bir diğer isim ise süper model Gigi Hadid oldu. VICTORIA'S Secret meleği, tercihini sadelikten yana kullandı. Festivale kot pantalon, spor ayakkabı ve bir büstiyerle katılan , yine de tüm bakışları üzerinde topladı. 22 yaşındaki model, çimlere oturup sosisli sandviç yerken çekilen fotoğrafıyla ise "Gigi, bizim görgüsüz ünlülere festival dersi verdi" dedirtti.



Festivale giderken ünlü marka Gucci'yi tercih eden Rihanna, özellikle kar maskesiyle "Bu festivalin en çılgını benim" der gibiydi.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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