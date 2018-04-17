'Erdem' Wars

Tüm dünya Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğününü merakla beklerken İngiliz basınına göre Kraliyet Ailesi'nde Erdem Moralıoğlu krizi çıktı. Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın müdavimi olduğu Türk modacıya yeni prenses adayı da göz dikince işler karıştı. İngiliz gazetelerine göre ABD'li prenses adayı, gelinliği için birçok modacıyla görüştü. Markle'ın geçtiğimiz günlerde Erdem Moralıoğlu'nun Londra'daki butiğinden çıkarken görülmesi ise "Prensesin gelinliğini Erdem dikecek" iddialarını ortaya çıkardı. Türk modacının kendisine yeni bir halkla ilişkilerci ve asistan tutup kadrosunu genişletmesi de bu iddiaları güçlendirdi. Ancak İngiliz basınına göre; Kate Middleton düğündeki kıyafetini dikmesi için çok önce Erdem Moralıoğlu ile anlaşmıştı. İngiliz basınına göre de Kate Middleton'ın bu hamlesi, Meghan Markle ile arasında sıkıntı yarattı. Şimdi gözler düğünde kimin 'Erdem' imzalı' kıyafet giyeceğinde.
BİRÇOK YILDIZIN TERCİHİ
İngiltere'de birçok ödül alan Erdem Moralıoğlu, sadece Kraliyet Ailesi'nin değil Hollywood yıldızlarının da tercihi... Michelle Obama, Sarah Jessica Parker, Sienna Miller, Kate Winslet, Julianne Moore, Anne Hathaway, Keira Knightley Emma Stone ve Claudia Schiffer modacının fanatiklerinden.
BİRÇOK YILDIZIN TERCİHİ
İngiltere'de birçok ödül alan Erdem Moralıoğlu, sadece Kraliyet Ailesi'nin değil Hollywood yıldızlarının da tercihi... Michelle Obama, Sarah Jessica Parker, Sienna Miller, Kate Winslet, Julianne Moore, Anne Hathaway, Keira Knightley Emma Stone ve Claudia Schiffer modacının fanatiklerinden.
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