Pınar Altuğ ile kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan, evliliklerinin 10. yılını kutlamak için önceki gün soluğu Kapadokya'da aldı. Kızları Su ile Nevşehir'e giden çift, konaklamak için geceliği 2 bin 800 lira olan Argos Hotel'i tercih etti. Yıldönümlerinde kesenin ağzını açan 45 yaşındaki oyuncuyla eşi, önceki akşamki kutlamada da gelin ve damat edasında karşılıklı zeybek oynadı.
On numara kutlama
Etiketler: yağmur atacan , Pınar Altuğ , Nevşehir , kutlama
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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