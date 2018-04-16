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On numara

On numara kutlama
nar Altuğ ile kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan, evliliklerinin 10. yılını k için önceki gün soluğu Kapadokya'da aldı. Kızları Su ile Nevşehir'e giden çift, konaklamak için geceliği 2 bin 800 lira olan Argos Hotel'i tercih etti. Yıldönümlerinde kesenin ağzını açan 45 yaşındaki oyuncuyla eşi, önceki akşamki kutlamada da gelin ve damat edasında karşılıklı zeybek oynadı.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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