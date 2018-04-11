Güzel hareket

Amerikalı aktris Amber Heard, kalbinin güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde Ürdün'e gidip buradaki Suriyeli mültecilerin kampını ziyaret eden 31 yaşındaki aktris, herkesi de Suriyeli mülteciler konusunda daha duyarlı olmaya davet etmişti.
İki yıl evli kaldığı Johnny Depp'ten geçtiğimiz sene boşanan güzel oyuncu, aldığı tazminatın 1 milyon dolarını Los Angeles'taki çocuk hastanesine bağışladı. ABD'li aktris, Suriyeli mültecileri de unutmadı ve Ürdün'deki mülteci kampına da yüklü bir bağış yaptı.
31 yaşındaki ABD'li aktris, geçtiğimiz günlerde Ürdün'deki bir Suriyeli mülteci kampını ziyaret etmişti.
2 yıl evli kalan Amber Heard ile Johnny Depp, şiddet yüzünden boşanmıştı.
İki yıl evli kaldığı Johnny Depp'ten geçtiğimiz sene boşanan güzel oyuncu, aldığı tazminatın 1 milyon dolarını Los Angeles'taki çocuk hastanesine bağışladı. ABD'li aktris, Suriyeli mültecileri de unutmadı ve Ürdün'deki mülteci kampına da yüklü bir bağış yaptı.
31 yaşındaki ABD'li aktris, geçtiğimiz günlerde Ürdün'deki bir Suriyeli mülteci kampını ziyaret etmişti.
2 yıl evli kalan Amber Heard ile Johnny Depp, şiddet yüzünden boşanmıştı.
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