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Nurgül zirvede

Nurgül zirvede
Geçtiğimiz aylarda İran'da çekilen 'Güzel Cin' filminde oynayan Nurgül Yeşilçay, en büyük film veri tabanı IMDB'de rakiplerini solladı. Yeşilçay, 'nin global listesinde 12 bin 771 sıra yükselerek Türk oyuncular arasında birinci oldu. Yeşilçay'ı sırayla Kıvanç Tatlıtuğ ve Haluk Bilginer takip etti.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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