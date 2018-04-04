;
Yol Durumu
  1. Kalpleri de güzel
  2. Amca takibi!

Afrika'nın kralı

Afrikanın kralı
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün gittiği Orta Afrika ülkesi Angola'da izdiham yarattı. Başrolünde oynadığı bir dizinin yayınladığı ve büyük ilgi gördüğü Angola'ya giden Sayışman'ı havalimanında Afrikalı hayranları karşıladı. Sayışman'a sevgi gösterisinde bulunan Afrikalılar oyuncuyla selfie çekmek için de birbiriyle yarıştı.
Angola'nın başkenti Luanda'ya giden Sayışman, açlıkla mücadele eden ülkedeki bir bakımevini de ziyaret etti. Açlıktan ölmek üzereyken tedavi altına alınan bebekleri tek tek seven ünlü oyuncu, onlarla ve anneleriyle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Ünlü oyuncu bakımevinde Afrikalı hayranları tarafından sevgi çemberine alındı.
  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ