Afrika'nın kralı

Yakışıklı oyuncu TolgahanSayışman, önceki gün gittiği OrtaAfrika ülkesi Angola'da izdihamyarattı. Başrolünde oynadığı bir dizininyayınladığı ve büyük ilgi gördüğü Angola'yagiden Sayışman'ı havalimanında Afrikalıhayranları karşıladı. Sayışman'a sevgigösterisinde bulunan Afrikalılar oyuncuylaselfie çekmek için de birbiriyle yarıştı. Angola'nın başkenti Luanda'yagiden Sayışman, açlıkla mücadele edenülkedeki bir bakımevini de ziyaret etti.Açlıktan ölmek üzereyken tedavi altınaalınan bebekleri tek tek seven ünlüoyuncu, onlarla ve anneleriyle de bol bolhatıra fotoğrafı çektirdi.
Ünlü oyuncu bakımevinde Afrikalı hayranları tarafından sevgi çemberine alındı.
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