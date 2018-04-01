Grand Türkler

Atlas Okyanusu'nda eşsiz adalardan birinin adının "Türk" olduğunu biliyor muydunuz? Karayipler yakınlarında yer alan ve adı Turks ve Caicos Adaları olan adanın başkenti de Grand Turk. Karayipler'deki Porto Riko, St. Thomas, Jamaika, Bahamalar, Grand Cayman gibi çok tanınmasa da son 3 yılda Türkler'in akınına uğradı. Nüfusu 5 bin olan adada yaşayan Türkler'in sayısı 2 bin 500'ü buldu. Cruise gemilerin Doğu Karayip gezilerine Grand Turk Adası'nı da dahil etmesi, turizm konusunda da bölgenin öne çıkmasını sağladı. Adanın eski sakinleri, geçmişte Türk ismini duymadıklarını ama bugün Türkiye'yi ve Türkler'i çok iyi bildiklerini söyledi. İngiliz seyahat dergileri, Grand Türk Adası'nın çok özel bir yer olduğunu ve zengin Türkler'in bu eşsiz mekanda yaşamak için akın akın taşındıklarına dikkat çekti. Posta hizmetlerinde Turks ve Caicos Adaları'nın adı sık sık yanlış yazıldığından adaya giden mektupların bir kısmı önce yanlışlıkla Türkiye'ye geldiği de bilinen bir gerçek. Türkiye ise mektupları Turks ve Caicos Adaları'na geri gönderirken, e-mail kullanımı ne kadar artsa da hala bu sorun devam ediyor.
ADANIN İSMİNEREDEN GELİYOR? Adaya Türk isminin verilmesinin nedeni ise inandırıcı olmayan bir gerekç döneminde kullanılan fese benzediği için buraya Türk Adaları denilmiş! Bu iddianın sahibi ise, bölgeyi sömürge halinde elleri nde tutmaya devam eden İngilizler! Oysa adaların Türk ismiyle anılması fesin Türkler tarafından kullanılmaya başlanmasından yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Türk Adaları ismi 1688'de ilk defa Coronelli adlı meşhur bir İtalyan haritacının çizdiği haritada yer alıyor ve bu eser Fransızca. Yani ülkenin şu andaki resmi adının yer aldığı ilk tarihi vesika Fransızca ve "Türk" kelimesi aynen geçiyor. Coronelli"nin söz konusu haritasında Adaların ismi "Ide Caiquos, Caiquos and I. Turche" şeklinde yazılı. 16. 17. ve 18 . yüzyıllarda İspanyol, Fransız ve İngilizler arasında el değiştiren Adaların ismi 16. yüzyılda İspanyollar'ın elindeyken bile yine Türk Adaları'ydı. Yani bu ismi almasının fesle ilgisi yok.
Türkler'in birçoğunun Almanya'dan adaya yerleştiği belirtildi. Adada ortalama ev fiyatlarının 300 bin dolar olduğu ifade edildi.
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