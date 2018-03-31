Yaklaşan yaz ayları nedeniyle Cem Yılmaz'ı forma girme telaşı sardı. Fitness antrenörü Sami Hamidi'yle çalışmaya başlayan Yılmaz, önceki gün derse minik oğlu Kemal'le gitti. 44 yaşındaki şovmen, antrenörü ve oğluyla verdiği bu sempatik kareye ise "Kemal Team" notu düşerek yüzleri gülümsetti.