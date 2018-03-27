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Milyonluk sanat

Önceki günkü müzayedede ’in 2 tablosu, toplam 2 milyon 140 bin liraya satıldı

Milyonluk sanat
Beyaz Müzayede'nin gerçekleştirdiği 43. Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi önceki gün Swissotel'de yapıldı. 239 eserin satışa çıktığı müzayedede en yüksek satışa rakamına Fahrelnisa Zeid'in tabloları oldu.

Zeid'in bir öğrencisinin kardeşini resmettiği 'Çerkes Gelini' 1 milyon 130 bin liraya alıcı bularak müzayedenin en yüksek satış rakamına ulaşan eseri oldıu. Zeid'in Dina Vierny'yi resmettiği 'Dina' isimli portre yapıtı ise 1 milyon 10 bin liraya satıldı. Neşet Günal'ın meşhur 'Abla ve Kardeşleri' adlı eseri ise 820 bin liraya alıcı buldu.




'DİNA' 1 MİLYON 10 BİN LİRA




'ÇERKES GELİNİ' 1 MİLYON 130 BİN LİRA
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