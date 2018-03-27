Milyonluk sanat

Beyaz Müzayede'ningerçekleştirdiği 43.Çağdaş ve Modern SanatMüzayedesi önceki günSwissotel'de yapıldı.239 eserin satışaçıktığı müzayededeen yüksek satışarakamınaFahrelnisaZeid'intablolarıoldu.
Zeid'in biröğrencisinin kardeşiniresmettiği 'Çerkes Gelini'1 milyon 130 bin lirayaalıcı bularak müzayedeninen yüksek satış rakamınaulaşan eseri oldıu. Zeid'inDina Vierny'yi resmettiği'Dina' isimli portreyapıtı ise 1 milyon 10bin liraya satıldı. NeşetGünal'ın meşhur 'Abla veKardeşleri' adlı eseri ise820 bin liraya alıcı buldu.
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