Sessiz cenaze

SOSYETENİN tanınan ismi Deniz Badrutt'un ölüm haberi, herkesi derinden etkiledi. Deniz Badrutt, yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin gitti. 16 yaşında bir oğluolan Deniz Badrutt'tangeçtiğimiz günlerde acıbir haber geldi. Eşiyle boşanma aşamasına geldiği iddia edilen Deniz Badrutt, Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Amerika'da eşi ile kavgaları nedeniyle yaptığı saldırganlıktan dolayı birkaç kez cezaevine girdiği ortaya çıkan Deniz Badrutt, normalde büyük bir cenaz töreni ile dün toprağa verilecekti. Ancak, Badrutt'un ailesinin aldığı ani bir kararla, gizli bir cenaze töreni ile önceki gün sessizce ZincirlikuyuMezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.
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