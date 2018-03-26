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Sessiz cenaze

Sessiz cenaze
SOSYETENİN tanınan ismi 'un ölüm haberi, herkesi derinden etkiledi. Deniz Badrutt, yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip 'ye gelin gitti. 16 yaşında bir oğlu olan Deniz Badrutt'tan geçtiğimiz günlerde acı bir haber geldi. Eşiyle boşanma aşamasına geldiği iddia edilen Deniz Badrutt, Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Amerika'da eşi ile kavgaları nedeniyle yaptığı saldırganlıktan dolayı birkaç kez cezaevine girdiği ortaya çıkan Deniz Badrutt, normalde büyük bir cenaz töreni ile dün toprağa verilecekti. Ancak, Badrutt'un ailesinin aldığı ani bir kararla, gizli bir cenaze töreni ile önceki gün sessizce Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

Mevlüt YÜKSEL
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