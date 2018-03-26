Mega bebek göründü

Bebek beklediği haberlerinin duyulduğu ilk günden bu yana objektiflerden uzak duran Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, sonunda ortaya çıktı. Ünlü sanatçıyla kızları olacağı konuşulan Pınar Hanım, önceki gün Bebek'teki kuaförü Yıldırım Özdemir'in salonundan çıkarken hamile haliyle ilk kez görüntülendi.





HAMİLE YENGE BAKIMDA

5 aylık hamile olan Mega yengenin hamilelik dolayısıyla iyice büyüyen karnı dikkat çekti. Bir hayli keyifli olduğu görülen Pınar Hanım'ın 3 saat sonra kuaförden maşalı saçlarıyla çıkması "Mega yenge, bakımını hamilelikte de ihmal etmiyor" dedirtti. Eşi Tarkan'la bebeklerini doğum yerleri olan Almanya'da kucaklarına alacağı iddia edilen Pınar Tevetoğlu, bu konu hakkındaki sorulara sessiz kaldı. Kız çocuk sahibi olacağı ve adını da 'Lidya' koyacağı iddiası da hatırlatılan Pınar Hanım, "Teşekkür ederim" diyerek hızlıca aracına yöneldi. Tevetoğlu'nun sorulara sessiz kalması ise iddiaları kuvvetlendirdi. Güler yüzlü haliyle dikkat çeken Mega yenge, eşinin kendisine tahsis ettiği özel şoförlü aracına binip evinin yolunu tuttu.



Aydın HAMZA