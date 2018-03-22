Krize güzel çare buldu

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna;yayınladığı reklam, kadına yönelik şiddeteözendirdiği için Snapchat'i kullanmayınçağrısı yapınca şirket borsada 800milyon dolar değer kaybetmişti.
Sosyalpaylaşım sitesinin kurucusu Evan Spiegel,bu krizden hayli etkilenince devreyeVictoria's Secret meleği eşi MirandaKerr girdi. Rihanna'ya ortak arkadaşlarıaracılığıyla ulaşan top model, iş adamıeşi adına Barbadoslu yıldızdan tekrarözür diledi ve güzel şarkıcıya "LütfenShapchat'e geri dön" çağrısı yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.