;
Yol Durumu
  1. Mönüde star var

Krize güzel çare buldu

Krize güzel çare buldu
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna; yayınladığı reklam, kadına yönelik şiddete özendirdiği için Snapchat'i kullanmayın çağrısı yapınca şirket borsada 800 milyon dolar değer kaybetmişti.



Sosyal paylaşım sitesinin kurucusu Evan Spiegel, bu krizden hayli etkilenince devreye Victoria's Secret meleği eşi Miranda Kerr girdi. 'ya ortak arkadaşları aracılığıyla ulaşan top model, iş adamı eşi adına Barbadoslu yıldızdan tekrar özür diledi ve güzel şarkıcıya "Lütfen Shapchat'e geri dön" çağrısı yaptı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar