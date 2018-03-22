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Kendini kampa soktu

Kendini kampa soktu
Bir moda programıyla adını duyuran Ezgi Baylar, önceki gün Arnavutköy'de spor yaptı. 'Dünyaya Kafa Tutan Kadınlar' sosyal sorumluluk projesine dahil olan Baylar, "Yoğun tempo öncesi kendimi kampa aldım" dedi...
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