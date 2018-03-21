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Kopya gibiler

Kopya gibiler
Geçtiğimiz akşam atv'de başlayan '8. Gün' dizisindeki muhteşem performansıyla milyonları ekrana kilitleyen Burcu Biricik'in ikizi çıktı. Sarışın güzelin hayranları oyuncuyu dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Doutzen Kroes'e benzetti.



Burcu Biricik

Saçından göz rengine, gülüşünden yüz şekline kadar her şeyiyle birbirine benzetilen Hollandalı 33 yaşındaki mankenle 28 yaşındaki oyuncu için sosyal medyada önceki gün anket başlatıldı. Anketten ikilinin adeta birbirinin kopyası olduğu sonucu çıktı.



Doutzen Kroes
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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