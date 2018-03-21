Kopya gibiler

; 22 / 13 22 / 12 17 / 3 15 / 5 19 / 5 20 / 9 16 / 4 20 / 14 8 / 0 14 / 9 23 / 9 20 / 5 19 / 5 23 / 5 13 / 6 20 / 7 20 / 7 13 / 6 16 / 4 18 / 5 22 / 8 18 / 10 17 / 3 17 / 3 21 / 6 23 / 6 20 / 7 18 / 5 20 / 6 18 / 7 12 / 3 18 / 4 20 / 8 14 / 10 16 / 6 15 / 7 21 / 10 20 / 7 17 / 5 17 / 9 21 / 12 20 / 10 21 / 6 20 / 4 12 / 3 16 / 2 19 / 3 18 / 4 17 / 6 17 / 4 21 / 11 21 / 9 21 / 5 17 / 2 20 / 8 20 / 10 20 / 11 21 / 14 19 / 5 18 / 5 17 / 5 18 / 5 14 / 10 22 / 12 17 / 11 22 / 8 14 / 9 21 / 11 12 / 7 17 / 5 24 / 11 18 / 11 17 / 8 19 / 9 14 / 11 19 / 4 16 / 3 14 / 4 19 / 8 14 / 3 16 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Geçtiğimiz akşam atv'de başlayan '8. Gün' dizisindeki muhteşem performansıyla milyonları ekrana kilitleyen Burcu Biricik'in ikizi çıktı. Sarışın güzelin hayranları oyuncuyu dünyaca ünlü Victoria's Secret meleği Doutzen Kroes'e benzetti. Burcu Biricik Saçından göz rengine, gülüşünden yüz şekline kadar her şeyiyle birbirine benzetilen Hollandalı 33 yaşındaki mankenle 28 yaşındaki oyuncu için sosyal medyada önceki gün anket başlatıldı. Anketten ikilinin adeta birbirinin kopyası olduğu sonucu çıktı. Doutzen Kroes
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